Градоначальник подчеркнул, что больницы постепенно заполняются.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Региональные власти активно наблюдают за ситуацией. Собянин отметил, что "количество больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки". Кроме того, среди них много тяжелобольных. Власти пока не готовы переводить на работу с коронавирусом больницы, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Собянин пояснил, что в Москве есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию.

По последним данным, в Москве заболели свыше 300 тыс. человек. Недавно выявили 2 884 новых случая. От COVID-19 удалось излечиться 252 тыс. человек, еще 5 343 пациента умерли от осложнений, вызванных вирусом.

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