Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом

В столице заболеваемость снижается пятую неделю подряд.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что в столице пройден пик заболеваемости коронавирусом.

В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение, - сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в Москве заболеваемость снижается уже пятую неделю подряд.

Однако в столице медленнее снижается число госпитализаций, если сравнивать с показателем заболеваемости.

Количество госпитализаций снижается не такими темпами [как заболеваемость], <...> потому что люди, которые заболели, они "утяжеляются" и продолжают сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся, - сказал мэр.

Так, с начала пандемии в Москве было выявлено более 1,4 млн случае заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 1,3 млн пациентов, а умерил – более 24,8 тыс. человек.

Видео: YouTube / Россия 24