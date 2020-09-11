Собственники жилья "Триумф Парка" оценили позицию застройщика как "однобокую и тенденциозную"

В редакцию Piter.tv поступило новое обращение от собственников квартир в жилом комплексе "Триумф Парк", которые ждали появление парковки, но столкнулись с намерением застройщика возвести еще один дом на месте будущих более 600 мест паркинга. Открытия ждали два года, но недавно стоянку оградили забором из бетонных блоков, оставив там автомобили.

Полностью позицию застройщика можно прочитать в нашем предыдущем материале на данную тему. Приводим часть из заявления застройщика – ООО "Петра-8".

"Установленный судом запрет распоряжаться Участком касается только действий, подлежащих отражению в ЕГРН (продажа, аренда и т.п.). Московский районный суд Санкт-Петербурга дважды, 8 и 11 июня 2020 г., отказал в наложении запрета на выполнение застройщиком и привлеченными им подрядчиками каких-либо работ на Участке. Правовыми основаниями установки ограждения являются: действующее разрешение на строительство, градостроительный план участка, а также государственная регистрация право собственности на участок. Таким образом, действия застройщика на "спорном" земельном участке являются законными и не нарушают судебные запреты"

В связи с опубликованным комментарием ООО "Петра-8" собственники заявили Piter.tv, что хотят отметить юридически безграмотное, заведомо однобокое и тенденциозное освещение застройщиком действий, которое они считают незаконными.

Определением Московского районного суда от 01.06.2020 приняты однозначные обеспечительные меры не только запрета регистрационных действий в ЕГРН, но и запрет ООО "Петра-8" распоряжаться земельным участком. Застройщик сознательно подменяет понятие "распоряжение имуществом" понятием "распоряжение правом на него" Право распоряжения - предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества. Возведение жилого многоквартирного дома на земельном участке влечет за собой изменения правового статуса земельного участка, на котором расположен такой дом. Возведение временных ограждений является частью такого строительства и следовательно является нарушением решения Суда по обеспечительным мерам. – отметила представительница собственников Ольга Климаева.

Отдельные комментарии получила расширенная справка ООО "Петра-8", опубликованная ранее.

1. О правовых основаниях на проведение работ на земельном участке 1) Застройщик приводит ложные сведения о своих правах на земельный участок с кадастровым номером 78:14:0007691:170. Во первых, права ООО "Петра-8" прекращены в силу закона. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешения на ввод в эксплуатацию от 21.12.2017 №78-11-26-2017 и от 21.12.2017 №78-11-27-2017, тем самым подтвердил выполнение строительства объекта капитального строительства на земельный участок с кадастровым номером 78:14:0007691:170 в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, с полным освоением Участка в два этапа с комплексным благоустройством. Соответствующий раздел Проекта 18/2013-ПЗУ "1,2 этапы строительства. Схема планировочной организации земельного участка. М1:500" был согласован в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 04.04.2014 №Г.С.-3.2/4825 (далее – СПЗОУ, прилагается). После завершения строительства и регистрации прав на помещения участникам долевого строительства в марте 2018 года, право собственности ООО "Петра-8" на Участок прекращено в силу закона на основании ч. 2 и 5 ст.16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ и ч.1 и.2 ст.36 Жилищного кодекса РФ. По проекту вся площадь Участка предназначалась для использования многоквартирного дома ул.Среднерогатская д.11 стр.1 в объеме первого и второго этапа строительства (МКД). Никаких других этапов проектом не предусматривалось. Во вторых, по странному стечению обстоятельств указанная ООО "Петра-8" выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.07.2020 г. № 78/001/002/2020 – 67274 как другие выписки полученные от Управления Росреестра по Санкт-Петербурга является усеченной версией реальных данных, содержащийся в ЕГРН. Согласно выписки ЕГРН от 15.07.2020 №99/2020/338252809 (прилагается) в ЕГРН зарегистрировано две записи правообладателя Участка, но вторая запись относится к правам общей долевой собственности на Участок участников долевого строительства, на которую зарегистрированы обременения Участка возникшие при передаче собственниками помещений как залогодателей своей доли права на Участок в качестве залога банкам при оформлении ипотеки на приобретение помещений МКД. Наличие записи ЕГРН о залоге права доли Участка участника долевого строительства подтверждает наличие такого права. Наличие разрешение на строительство не дает никаких оснований ущемлять эти права. Собственников никто не ограничивал в праве пользования земельным участком. Судебных решений и определений по данному обстоятельству нет. 2) ООО "Петра-8" не только нарушает решения Суда, но систематически нарушает требования Градостроительного кодекса РФ, в чем они сами призналась. Строительные работы начаты задолго до уведомления о начале работ. 3) Ходатайство истцов, на которое ссылается застройщик, лишь уточняли ранее принятые обеспечительные меры. Отказ Суда свидетельствует лишь о полноте ранее принятых мер по запрету ООО "Петра-8" в распоряжении земельным участком. 4) ООО "Петра-8" заведомо вводит в заблуждение манипулируя юридически незначимыми фактами. Дольщики первых двух этапов, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Среднерогатской д.11 стр.1, при заключении ДДУ руководствовались не эфемерными макетами и буклетами, а юридически значимыми условиями договора и требованиями Федерального закона 214-ФЗ. Предмет договора однозначно определяет состав передаваемого дольщику объекта и общего имущества, что подтверждается Проектной декларацией, Проектной документацией, Положительным заключением негосударственной экспертизы. Многие дольщики получили указанные документы от застройщика в силу ч.2 ст. 21 Закона 214-ФЗ. Все документы прилагаются. Договорами долевого участие предусматривалась только два этапа строительства с полным освоением элементами благоустройства и озеленения всего земельного участка. 5) ООО "Петра-8" приводит заведомо ложные сведения об обеспечении жителей квартала парковочными местами. По проектам строительства 5 и 6 очередей "Триумф парк" в проектной документации приведены ложные сведения о возможности размещения парковочных мест на других земельных участках. Госстройнадзор, Комитет по градостроению и архитектуре сообщил об отсутствии согласованных элементов благоустройства, на которых ООО "Петра-8" предполагал организовать парковку. По факту нарушения Государственной административно-технической инспекцией Санкт-Петербурга ведутся процессуальные действия по возбуждению дел об административных правонарушениях.

Организация несанкционированной автомобильной стоянки на земельном участке 78:14:0007691:13913 незаконна, считают собственники жилья. Файлы, которые приводят в доказательство собственники, можно скачать здесь.

Видео: Piter.tv