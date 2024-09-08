Соболенко выиграла US Open

Белорусская теннисистка обыграла в финале Пегулу.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США.

В финале турнира соперницей второй ракетки мира была американская спортсменка Джессика Пегула. Соболенко одержала победу со счетом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Отметим, что для Соболенко это вторая победа в нынешнем сезоне на турнирах Большого шлема. В начале года спортсменка выиграла Australian Open.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships