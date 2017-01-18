Собчак собрала на 3000 больше необходимого числа подписей для регистрации на выборах

Представители Ксении Собчак сдали в ЦИК РФ 108 000 подписей для регистрации на выборах президента.

Ксения Собчак в ближайшее время может пройти процедуру регистрации в качестве кандидата на выборах 2018 года. Представители "кандидата против всех" сдали в ЦИК необходимое число подписей от граждан за выдвижение женщины-политика. По данным "Интерфакса", сторонники оппозиционерки даже превысили необходимый лимит. Вместо 105 000 (максимальная планка, установленная ЦИК РФ) партия "Гражданская инициатива" собрала 108 000 подписей.

В итоге представители штаба Собчак принесли в ЦИК РФ в Москве 24 контейнера с документацией. В ближайшее время ее проверят на подлинность эксперты Центризбиркома. Впрочем, даже в случае отбраковки части подписей, участие в выборах Собчак практически обеспечено. Ведь минимальный лимит заверенных подписей для кандидата в президенты РФ составляет 100 000.

Во время общения с журналистами руководитель региональных штабов Ксении Собчак заявил, что сбор подписей велся в большинстве областей страны. Сторонники кандидата не стали собирать их только в Крыму, Севастополе и Чечне.

Фото: Instagram, Ксения Собчак