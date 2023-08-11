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Собаку девушки Роналду продают в Петербурге за 1,2 млн рублей
Сегодня, 10:15
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Собаку девушки Роналду продают в Петербурге за 1,2 млн рублей

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Информация никак не подтверждается.

В Петербурге продают собаку породы чихуахуа за 1,2 млн рублей. Соответствующее объявление разместили накануне на одном из сайтов.

Уточняется, что, по словам продавца, бывшей владелицей питомца являлась девушка футболиста Криштиану Роналду – Джорджиана Родригез. Однако информация никак не подтверждается. 

Игривый, мебель нe портит, к туалету приучен, кушает по времени, самочек любит, (развязан).

Продавец чихуахуа

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года в Петербурге составили более 160 административных протоколов о нарушениях правил содержания собак, а также шесть протоколов – за неуборку за питомцами.

Фото: Piter.TV

Теги: криштиану роналду, чихуахуа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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