  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собак научили выявлять коронавирус
Сегодня, 9:00
72
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Собак научили выявлять коронавирус

0 0

Животные способны с точностью до 94,3% распознавать коронавирус.

В Великобритании специалисты обучили собак выявлять коронавирус. Выяснилось, что справляются с этой задачей животные хорошо – они способны с точностью до 94,3% распознавать коронавирус. Для сравнения, тесты точны на 55-77%. Об этом сообщает Guardian.

Собакам дали понюхать 200 образцов запаха зараженных коронавирусом пациентов и 200 образцов запаха здоровых людей. Животные с точностью до 94,3% определили инфекцию.

Кроме того, собакам удалось найти случаи бессимптомного течения болезни, а также британские штаммы. Причем "анализ" происходил быстро – собакам понадобилось на это не больше секунды. Каждый пес сообщал исследователям результат по-разному – один стоял неподвижно, другой вилял хвостом, а кто-то садился и выл.

Получается, что одна собака может за полчаса обследовать около 300 человек. По этой причине английские специалисты хотят использовать обученных собак в аэропортах.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, собаки выявляют коронавирус
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии