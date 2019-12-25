Собак научили выявлять коронавирус

Животные способны с точностью до 94,3% распознавать коронавирус.

В Великобритании специалисты обучили собак выявлять коронавирус. Выяснилось, что справляются с этой задачей животные хорошо – они способны с точностью до 94,3% распознавать коронавирус. Для сравнения, тесты точны на 55-77%. Об этом сообщает Guardian.

Собакам дали понюхать 200 образцов запаха зараженных коронавирусом пациентов и 200 образцов запаха здоровых людей. Животные с точностью до 94,3% определили инфекцию.

Кроме того, собакам удалось найти случаи бессимптомного течения болезни, а также британские штаммы. Причем "анализ" происходил быстро – собакам понадобилось на это не больше секунды. Каждый пес сообщал исследователям результат по-разному – один стоял неподвижно, другой вилял хвостом, а кто-то садился и выл.

Получается, что одна собака может за полчаса обследовать около 300 человек. По этой причине английские специалисты хотят использовать обученных собак в аэропортах.

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