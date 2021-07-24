Снегоуборочный трактор наехал на ребёнка в Мурино

По словам водителя трактора, мальчик был в слепой зоне.

Снегоуборочный трактор наехал на ребенка в Мурино. Об этом "Невским Новостям" сообщила мама пострадавшего мальчика Евгения.

Инцидент произошел днём 19 декабря около Муринского центра образования №1. По словам матери, она не знает деталей произошедшего. Но предположительно, ребёнок переходил дорогу и трактор начал сдавать назад. По словам водителя трактора, мальчик был в слепой зоне. Ребёнку задело ногу колесом, после этого водитель остановился. Мальчика довёл до дома сотрудник УК.

Мальчику оказали помощь в травмпункте: рентген показал, что он отделался ушибом. Родители мальчика ищут свидетелей случившегося.

Ранее водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото: Невские Новости, Piter.tv