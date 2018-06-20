Перед выходными в Петербурге начнет теплеть

Осадков не ожидается.

Мокрый снег и дождь решили прекратиться перед предстоящими выходными. В пятницу, субботу и воскресенье в городе будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщают специалисты городского Гидрометцентра.

В пятницу, 12 апреля, будет дуть ветер со скоростью до 3 метров в секунду с северо-запада и севера. Атмосферное давление в течение дня повысится. Ночью в Петербурге было минус 4, поэтому на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов. В субботу и воскресенье в Северной столице будет теплеть.

Самая низкая температура в Петербурге 12 апреля была зафиксирована в 1966 году, тогда столбик термометра опустился до минус 11 градусов, самым теплым этот день был в 1886 году – плюс 20 градусов.

Фото: Piter.TV