Смотрим трейлер драматической комедии "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым

Сюжет рассказывает о русских, которые волей судьбы оказались в Америке.

Российский режиссер Сарик Андреасян ("Робо", "Защитники", "Непрощенный") показал трейлер своего нового фильма "Гудбай, Америка", где одну из главных ролей сыграл Дмитрий Нагиев.

Сюжет драматической комедии рассказывает о русских, которые волей судьбы оказались в Америке. Кто-то приехал сюда навестить внука, кто-то сбежать от своих проблем, а кто-то уже обосновался и хочет навсегда остаться жить в США. Все герои страдают от одного недуга — пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Помимо Нагиева в фильма также сыграли Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Ирина Темичева, Микаэл Арамян и другие. В российский прокат фильм выйдет 22 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / Сарик Live