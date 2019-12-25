В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что Власти Петербурга выделят 124,5 млн рублей на гранты для городских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Смольном отметили, что для журналистов на 2020 год выбрано шесть приоритетных тем, которые будут субсидироваться. Так, в списке значатся такие темы, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поправки в Конституцию, нацпроекты, государственные электронные услуги, защита прав потребителей, защита животных, а также "профилактика идеологии терроризма и экстремизма".
По мнению политиков, соответствующие темы необходимы обществу.
Ранее мы сообщали о том, что в ноябре "Пассажиравтотрансу" поставят 60 новых автобусов.
Фото:pixabay
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