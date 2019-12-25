Участок будет проходить между дворцом спорта "Юбилейный" и территорией будущего арт-парка.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что Смольный утвердил продление улицы Сперанского вдоль арт-парка "Тучков Буян". Соответствующий документ был утвержден на заседании городского правительства.

Известно, что участок продлят между дворцом спорта "Юбилейный" и территорией арт-парка. Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев отметил, что маршрут упрется в пешеходную зону на набережной Малой Невы.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поручил проследить ведомства, чтобы строительство участка не привело к сокращению пешеходной территории.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга озвучил сроки строительства арт-парка "Тучков буян.

Фото:pixabay