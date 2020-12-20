Смольный усилит ограничения в случае роста заболеваемости COVID-19

Об этом заявил губернатор Петербурга.

В Петербурге введут дополнительные ограничения, если рост заболеваемости COVID-19 продолжится. Об этом 18 октября в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Тем времени в городе выросло суточное число заболевших коронавирусом – за сутки заболели 3 097 человек, 340 человек выздоровели и 67 умерли. В связи с ростом заболеваемости в городе уже ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан. Также Смольный может ввести QR-коды. Врачи положительно относятся к возможному введению QR-кодов в Петербурге.

Фото: Piter.TV