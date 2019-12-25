В Петербурге снова зарегистрировали более 3000 заболевших COVID-19 за сутки

Выздоровели при этом за сутки только 340 человек.

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки вновь перешагнуло отметку в 3 тысячи. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки зарегистрировали еще 3097 случаев, 340 человек выздоровели, 67 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 666 736 случаев заболевания. 666 736 человек ушли из жизни.

Всего за сутки в России выявили 34 325 заболевших коронавирусом. Были выписаны по выздоровлению 16 431 человек, 998 скончались. В стране нет ни одного региона, который бы считался свободным от COVID-19.

Для проверки QR-кодов в ресторанах могут начать использовать роботов.

Фото: Piter.TV