КГА согласовал архитектурный облик кампуса СПБГУ на юге Петербурга

Разрешение на строительство действительно до конца 2027 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил архитектурно-градостроительное решение нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), планируемого к строительству в Пушкинском районе. Изображения проекта опубликованы на сайте комитета.

На Центральной улице в Шушарах намерены возвести четырехэтажный учебный корпус площадью около 11,7 тыс. кв. м, а также локальные очистные сооружения. Работы охватят семь участков общей площадью более 100 гектаров.

Застройщиком выступает сам СПбГУ, а проектирование ведет архитектурное бюро "Студия 44".

Разрешение на строительство действительно до конца 2027 года.

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Фото: "Студия 44"