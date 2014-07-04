Губернатор: в Петербурге ожидается масштабное обновление электротранспорта

Смольный не только закупит современные трамваи, но и создаст магистральные скоростные маршруты.

В ближайшие два года Смольного закупит 170 низкопольных современных трамваев, также в городе появятся 15 магистральных скоростных маршрутов. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия".

В апреле этого года губернатор города на Неве Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта, подготовленную СПб ГУП "Горэлектротранс".

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамваев и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. К 2024 году в городе будут реконструированы депо и инфраструктура двух трамвайных парков. К 2028 году планируется реконструкция трамвайных путей и энергохозяйства на всей маршрутной сети и полное обновление подвижного состава.

Фото: Piter.tv