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Губернатор: в Петербурге ожидается масштабное обновление электротранспорта
Сегодня, 22:37
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Губернатор: в Петербурге ожидается масштабное обновление электротранспорта

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Смольный не только закупит современные трамваи, но и создаст магистральные скоростные маршруты.

В ближайшие два года Смольного закупит 170 низкопольных современных трамваев, также в городе появятся 15 магистральных скоростных маршрутов. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия". 

В апреле этого года губернатор города на Неве Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта, подготовленную СПб ГУП "Горэлектротранс". 

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамваев и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. К 2024 году в городе будут реконструированы депо и инфраструктура двух трамвайных парков. К 2028 году планируется реконструкция трамвайных путей и энергохозяйства на всей маршрутной сети и полное обновление подвижного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: смольный, трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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