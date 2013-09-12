Смольный рекомендует проверить статус о вакцинации от коронавируса в обновленном приложении "Госуслуг"

Приложение обновили сегодня, 1 июля.

В четверг, 1 июля, вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин сообщил, что сегодня обновилось федеральное приложение портала государственных услуг. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись, могут увидеть свой статус о вакцинации, передает Смольный.

В администрации региона отметили, что петербуржцы могут получить специальный QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий те, кто прошел вакцинацию полностью, или переболевшие коронавирусом, или те, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста. Для этого нужно ввести в строке поиска "сертификат вакцинированного", там будут все необходимые данные на двух языках.

С сегодняшнего дня также доступны ПЦР-тесты и сертификаты о перенесённом заболевании.

Ранее мы писали, что более тысячи петербуржцев привились от ковида в пункте вакцинации на Финляндском вокзале.

Фото: Piter.tv