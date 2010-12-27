Смольный разрешил строить 75-метровое здание отеля на Просвещения

Петербуржцам все же дадут желанный сквер. Застройщик облагородит участок около гостиницы.

Около проспекта Просвещения появится новая гостиница. Ранее Смольный запретил ЗАО "Отель Введенский" создавать объект на данном участке. Однако постановление больше не действует. Комиссия по землепользованию и застройке согласовала инвестору место и высоту постройки.

Для строительства выбран участок на пересечении Просвещения и улицы Брянцева. Об этом сообщило издание "Ктостроит.ру".Там возведут трехзвездочный отель 75-метров в высоту. Ориентироваться он будет на китайских путешественников. Компания вложит в проект 1,5 млрд рублей. Девелопер подписал контракт с Калининским районом. По нему он обязуется благоустроить прилегающую территорию - сквер.

Напомним, что в июле правительство города отклонило проект. Это произошло из-за превышения высоты допустимого строительства. Тогда разрешения не получили три гостиничных комплекса. Однако в Комитете по туризме были уверены в востребованности отелей, что и дало толчок к новому рассмотрению.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Калининском районе жители надеялись на строительство сквера, но получили отель.

Фото: Piter.tv