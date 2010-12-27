Смольный разрешил строить 75-метровое здание отеля на Просвещения

Около проспекта Просвещения появится новая гостиница. Ранее Смольный запретил ЗАО "Отель Введенский" создавать объект на данном участке. Однако постановление больше не действует. Комиссия по землепользованию и застройке согласовала инвестору место и высоту постройки.
Для строительства выбран участок на пересечении Просвещения и улицы Брянцева. Об этом сообщило издание "Ктостроит.ру".Там возведут трехзвездочный отель 75-метров в высоту. Ориентироваться он будет на китайских путешественников. Компания вложит в проект 1,5 млрд рублей. Девелопер подписал контракт с Калининским районом. По нему он обязуется благоустроить прилегающую территорию - сквер.
Напомним, что в июле правительство города отклонило проект. Это произошло из-за превышения высоты допустимого строительства. Тогда разрешения не получили три гостиничных комплекса. Однако в Комитете по туризме были уверены в востребованности отелей, что и дало толчок к новому рассмотрению.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Калининском районе жители надеялись на строительство сквера, но получили отель.
Фото: Piter.tv
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