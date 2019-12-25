Комитет по труду и занятости в ближайшее время создаст и утвердит формы для передачи информации о таких рабочих местах.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что Смольный проконтролирует создание рабочих мест для петербуржцев. Об этом сообщили в городской администрации.

Созданием рабочих мест для петербуржцев, которые потеряли работу займется Комитет по труду и занятости. Ведомство наделяется полномочием по утверждению формы и сроков предоставления работодателями данных о рабочих местах.

Город намерен помочь несовершеннолетним, которые впервые ищут работу, выпускникам школ и институтов, пенсионерам и горожанам, которые ранее отбывали срок в тюрьме.

Ранее мы сообщали о том, что парки Петергофа и Пушкина откроются с 16 июня.

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