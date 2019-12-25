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Смольный посоветовал отпустить горожан пораньше с работы в день генрепетиции парада ВМФ
Сегодня, 22:09
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smirenny

Смольный посоветовал отпустить горожан пораньше с работы в день генрепетиции парада ВМФ

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Генеральная репетиция пройдет 24 июля.

Смольный посоветовал работодателям сократить рабочий день для петербуржцев в день генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ, который пройдет в эту пятницу. Об этом сообщили "Невские Новости"

Это обусловлено тем, что мосты разведут раньше, чем обычно. Так, движение для машин закроют  по Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам и прилегающим к ним набережным с пяти часов вечера, а с 18:00 до 21:00 состоится разводка указанных мостов.

Ранее мы писали, что набережные Невы перекроют на время парада в День ВМФ.

Фото: Piter.TV

Теги: вмф, день вмф, репетиция парада, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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