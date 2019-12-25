Как оказалось, каждый день на улицы выходят около 1200 дворников.

Во вторник, 18 февраля, комитет по благоустройству рассказал о коммунальщиках, которые собирают "невидимый снег". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как оказалось, каждый день на улицы выходят около 1200 дворников. Кроме того, Петербург убирает около 500 единиц техники. В ведомстве отметили, что в Северной столице уже идет "весення уборка". Коммунальщики очищают город от пыли и грязи.

В комитете по благоустройству призвали петербургских автомобилистов обращать внимание на знаки, которые повествуют об уборке.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти ветер повалил на дороги 120 деревьев.

Фото:Piter.TV