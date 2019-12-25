Смольный подготовил 60 договоров на отсрочку аренды

По предварительным оценкам, предприниматели получат отсрочку более чем на 700 миллионов рублей.

Смольный обработал полторы тысячи заявлений за апрель от пользователей городской недвижимости и подготовил 60 дополнительных соглашений к действующим договорам на отсрочку аренды, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отсрочка по платежам предусмотрена первым пакетом поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

Пакет предусматривает отсрочку и последующую беспроцентную рассрочку на внесение платы по договорам в отношении городской недвижимости. Эта мера относится ко всем арендаторам независимо от наличия их в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства говорится в сообщении.

Также от арендной платы освобождены малый и средний бизнес из сфер культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, включая организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, авиа и автоперевозок, аэропортовой деятельности, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Ранее мы писали, что Смольный рассмотрит обращения негосударственных театров и музеев.

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