Смольный отказал организаторам марша Немцова "по надуманным причинам"

Активист отметил, что он уже подал судебный иск, заседание состоится 25 февраля.

В Смольном заявили, что у организаторов марша Немцова не те цели и не та форма мероприятия, а маршруты противоречат закону. Об этом в Facebook заявил организатор шествия Павел Чупрунов. Он считает, что администрация города отказала в проведении шествия по надуманным причинам.

Активист отметил, что он уже подал судебный иск, заседание состоится 25 февраля. Чупрунов при этом все равно пригласил на шествие всех, кто планировал это сделать.

Ранее сообщалось, что более ста муниципальных депутатов обратились к губернатору Александру Беглову с требованием согласовать марш памяти Немцова.

Ранее в Сети появились фото застолья убийцы Немцова в колонии.

Фото: ВК / группа памяти Бориса Немцова