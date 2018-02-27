День смерти Бориса Немцова: петербуржцы требуют найти заказчика убийства

Четыре года назад в центре Москвы был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. В прошлое воскресенье в Петербурге на площади Ленина собрались желающие почтить его память.

В митинге участвовало около тысячи петербуржцев. Марш памяти Немцова - ежегодная акция, которая всё чаще становится поводом для выражения своей позиции на совершенно разные темы. На самодельных баннерах и плакатах были лозунги в поддержку политических заключенных, из толпы выкрикивали "Путин - вор", а в небе развивался флаг ЛГБТ.

Митинг начался с опозданием, хотя в 13.50 организаторы насчитывали около пятисот пришедших и их количество росло. Ожидание скрашивали песни с самодельной сцены. Но скорбная дата и шутливые песни про Путина вызвали негодование у некоторых участников.

Почтили память Бориса Немцова минутой молчания. Перед собравшимися выступили представители политических фракций, активисты и общественных движений. Цель марша памяти не только почтить память политика, но и выразить протест против политических убийств и политических репрессий в нашей стране.

В этом году митинг была согласован со второго раза. Смольный и активисты всё-таки смогли договориться о локации проведения акции. Параллельно марш памяти проходил ещё в 16 городах.

Напомним, 27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен в нескольких метрах от Красной площади. Тюремные сроки получили пять подозреваемых, но ни один вину не признал. Заказчики так и не найдены.

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