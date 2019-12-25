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Смольный не разрешил открыться ресторанам с 12 июля
Сегодня, 21:20
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smirenny

Смольный не разрешил открыться ресторанам с 12 июля

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Администрация не готова радикально снимать ограничительные меры.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что правительство города пока не снимает ограничения с предприятий общественного питания. Это связано с ростом новых случаев заболевания. 

Ранее Смольный предполагал, что общепиты возобновят работу с 12 июля, однако в последнюю корректировку постановления это не вошло. К тому же медики Петербурга полагают, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна: высокий коэффициент распространения. 

Ранее мы писали, что шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ не состоится.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ограничения, открытие ресторанов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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