Смольный не разрешил открыться ресторанам с 12 июля

Администрация не готова радикально снимать ограничительные меры.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что правительство города пока не снимает ограничения с предприятий общественного питания. Это связано с ростом новых случаев заболевания.

Ранее Смольный предполагал, что общепиты возобновят работу с 12 июля, однако в последнюю корректировку постановления это не вошло. К тому же медики Петербурга полагают, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна: высокий коэффициент распространения.

Ранее мы писали, что шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ не состоится.

Фото: Piter.TV