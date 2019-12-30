Смольный cобирается построить на проспекте Обуховской Обороны мукомольный завод

В Невском районе Петербурга могут построит мукомольный комплекс. О планах Смольного рассказала "Фонтанка.ру".

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле собирается направить на проектирование объекта на проспекте Обуховской Обороны, 7 почти 120 млн рублей. Это предусмотрено в адресной инвестиционной программе на 2020-2022 годы.

Планы по созданию мукомольного завода появились у петербургских властей еще в 2008 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала для погашения кредита.

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