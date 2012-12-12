В Петербурге построят мукомольный завод за 4,8 млрд рублей

В Петербурге планируют построить мукомольный завод на территории промзоны Парнас.

В Санкт-Петербурге построят мукомольный завод на территории промзоны Парнас. О необходимом участке под завод состоялся разговор на выездном совещании.

Проект предусматривает комплекс мощностью до 1200 тонн муки в сутки. Его планируют реализовать по модели концессии. Сумма, необходимая для строительства составляет 4,8 млрд рублей. Площадь размещаемых производственных, складских и административных зданий составит 62 тыс. кв. м. Известно, что данным проектом заинтересовался ООО "Агро-М", который уже разрабатывает бизнес-плана.

Для строительства комплекса необходимо внести корректировки в правила землепользования и застройки. На выделенном участке размещение пищевой промышленности не отнесено к основному и условно разрешенному видам использования. Изменения планируется рассмотреть в январе следующего года.