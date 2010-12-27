Смольный лишил нелегальных торговцев товаров и оборудования на 4 млн рублей

В ходе 109 совместных межведомственных рейдов освободили 93 земельных участка.

В пятницу, 23 августа, петербургские инспекторы ККИ рассказали председателю Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольге Аришиной об итогов рейдов против нелегальной торговли. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, за текущий месяц в Северной столице совершено 37 рейдов. Сотрудникам удалось освободить 93 земельных участка. В ходе проверок сотрудники ККИ составили 29 протоколов и произвели 139 изъятий на сумму 3 756 610 рублей.

Всего с начала года сотрудники управления провели почти 300 рейдов и изъяли товаров и оборудования на сумму более 24 млн.рублей сказано в сообщении

Аришина также отметила, что борьба с нелегальной торговлей в первоочередной повестке дня Комитета.

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Фото:пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга