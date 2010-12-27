Город купит 444 квартиры.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга закупят жилье для многодетных семей и сирот. Об этом сообщает Комитет имущественных отношений города.

Отмечается, что аукционы уже объявлены. Город намерен приобрести около 30 тысяч квадратных метров соцжилья. Всего Петербург купит 444 квартиры. Отмечается, что квартиры должны иметь площадь до 171 квадратного метра.

Особым условием является то, что дома должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что суд потребовал у Росреестра отнять 20 лет у дома на Красного Курсанта.

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