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Смольный хочет штрафовать водителей в Санкт-Петербурге вместо ГИБДД
Сегодня, 7:23
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Alena_Zinovieva

Смольный хочет штрафовать водителей в Санкт-Петербурге вместо ГИБДД

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При этом речь идет о передаче лишь малой части полномочий.

В 2021 году вместо ГИБДД водителей, нарушивших правила дорожного движения, могут начать штрафовать сотрудники Смольного. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении на антикоррупционной экспертизе.

При этом речь идет о передаче Смольному лишь малой части полномочий. Если проект примут, то чиновники будут рассматривать дела, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть Смольный сможет отслеживать и наказывать водителей, которые бросают машину под знаками, запрещающими остановку и стоянку. Размер штрафа за такое нарушение составляет 3 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что МВД предложило разрешить водить машину с 17 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, нарушение пдд, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 8:26

А потом все начнут делать липовые удостоверения и представляться сотрудниками Смольного. Мошенники начнут работать на дорогах. Ерунду как придумают! 

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Аноним
Сегодня 8:22

ну конечно, в москве все штрафует всех почему  в питере нет так ведь???

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Аноним
Сегодня 8:13

Что уж там, выписывайте сразу два штрафа в два учреждения за одно нарушение - народ стерпит.

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Аноним
Сегодня 8:47

Это что бы не сокращать госслужащих? Очередные фантазии

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Аноним
Сегодня 8:01

Когда же мы начнет штрафовать чиновников за их вредительство по отношению к народу!

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