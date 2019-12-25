Смольный хочет штрафовать водителей в Санкт-Петербурге вместо ГИБДД

В 2021 году вместо ГИБДД водителей, нарушивших правила дорожного движения, могут начать штрафовать сотрудники Смольного. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении на антикоррупционной экспертизе.
При этом речь идет о передаче Смольному лишь малой части полномочий. Если проект примут, то чиновники будут рассматривать дела, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть Смольный сможет отслеживать и наказывать водителей, которые бросают машину под знаками, запрещающими остановку и стоянку. Размер штрафа за такое нарушение составляет 3 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что МВД предложило разрешить водить машину с 17 лет.
Фото: pixabay.com
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А потом все начнут делать липовые удостоверения и представляться сотрудниками Смольного. Мошенники начнут работать на дорогах. Ерунду как придумают!
ну конечно, в москве все штрафует всех почему в питере нет так ведь???
Что уж там, выписывайте сразу два штрафа в два учреждения за одно нарушение - народ стерпит.
Это что бы не сокращать госслужащих? Очередные фантазии
Когда же мы начнет штрафовать чиновников за их вредительство по отношению к народу!