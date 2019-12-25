Смольный хочет штрафовать водителей в Санкт-Петербурге вместо ГИБДД

При этом речь идет о передаче лишь малой части полномочий.

В 2021 году вместо ГИБДД водителей, нарушивших правила дорожного движения, могут начать штрафовать сотрудники Смольного. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении на антикоррупционной экспертизе.

При этом речь идет о передаче Смольному лишь малой части полномочий. Если проект примут, то чиновники будут рассматривать дела, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть Смольный сможет отслеживать и наказывать водителей, которые бросают машину под знаками, запрещающими остановку и стоянку. Размер штрафа за такое нарушение составляет 3 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что МВД предложило разрешить водить машину с 17 лет.

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