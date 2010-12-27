Игорь Албин хочет ускорить сроки восстановительных работ для зданий по Тележной улице

В Смольном прошел круглый стол с представителями КГИОПа, Жилкома и администрации Центрального района по поводу разрушающихся зданий на Тележной и Кирилловской.

В Правительстве Петербурга прошло заседание по поводу мероприятий, направленных на восстановление аварийных зданий по нечетной стороне Тележной улицы. Чиновники встретились с вице-губернатором Игорем Албиным, чтобы обсудить дальнейшие действия по сохранению объектов архитектуры. Конкретно политики обсуждали дома с 21 по 29 номер.

По мнению Албина, спасение домов происходит чрезмерно медленно. Напомним, что опасность грозит ветхим зданиям в течение нескольких лет. С декабря 2017 года работы по восстановления прекратились. В настоящее время создается рабочая группа, которая будет составлять техническое задание для подрядчика. Организацию обяжут поэтапно обследовать объекты, а после провести укрепление конструкций.

Также вице-губернатор ускорил выполнение задания в отношении дома 32А по Кирилловской улице. В течение двух недель специалисты должны разработать технологию разборки стены, которая находится в разрушающемся состоянии. Первое самопроизвольное обрушение здания произошло в марте 2017 года. Тогда работы было решено приостановить.

Напомним, что дома по Тележной улице являются образцами модерна XIX века. Сейчас они находятся под угрозой обрушения. Местные жители уже десять лет выступают против их сноса. Единое решение о том, что именно нужно сделать для сохранения исторических памятников так и не принято.

Фото: Telegram/Игорь Албин

