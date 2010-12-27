Петербуржца, пытающегося изгнать бесов из Исаакия, заставят оплачивать нанесенный ущерб

После нападения на Исаакиевский собор КГИОП заявил, что будет добиваться возмещения ущерба.

Санкт-Петербургский комитет по охране памятников собирается взыскать с мужчины, атаковавшего 11 декабря Исаакиевский собор, полное возмещение ущерба за разбитые витражи и дверь собора.

В ведомстве отметили, что в УМВД по Адмиралтейскому району было направлено заявление о преступлении 243 УК РФ. После осмотра собора было установлено, что малая дверь Восточного фасада повреждена в зоне примыкания дверного полотна к дверной коробке. Также была повреждена мраморная облицовка проема и разбито стекло за решеткой рисунка "чешуя". Обнаружили и трещину в нижнем левом углу витражного оконного заполнения Восточного фасада.

Ссылаясь на федеральный закон "Об объектах культурного наследия" в КГИОП заключили, что злоумышленник должен полностью возместить стоимость восстановительных работ.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что мужчину задержали около собора в момент, когда он бил витражи и кричал, что внутри находится "очаг зла". Петербуржец принял за бесов охранников и сотрудников полиции. 32-летнего жителя Купчино отправили на лечение в психиатрическую больницу. Что побудило бывшего медицинского работника отправится к Исаакиевскому собору изгонять бесов - не известно.