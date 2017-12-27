Комстрой Петербурга хочет помечать подрядчиков разными цветами

Комитет по строительству предложил Смольному сформировать рейтинг подрядных организаций. И помечать компании цветами в зависимости от их работы.

В Петербурге предложили создать рейтинг подрядчиков, которые выполняют работы и оказывают услуги по государственным контрактам. С идеей делить подрядные организации по цветам выступили специалисты Комитета по строительству. Они предложили использовать цвета светофора: зеленый будет обозначать позитивная репутацию, желтый – необходимость повышенного внимания к работе, а красным пометят проштрафившихся предпринимателей.

Как сообщают представители вице-губернатора Игоря Албина, в рейтинге будут учитывать данные о состоянии объектов строительства, выполнении контрактных условий. В зачет пойдут качество проектно-сметной документации, наличие ресурсов, обеспечение качества строительных работ и другие. Каждый критерий будет иметь свой весомый коэффициент.

Обновлять данные будут каждый месяц. Всего в нем будет 50 организаций.