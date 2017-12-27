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Комстрой Петербурга хочет помечать подрядчиков разными цветами
Вчера, 13:34
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Asyaromanenkova
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Комстрой Петербурга хочет помечать подрядчиков разными цветами

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Комитет по строительству предложил Смольному сформировать рейтинг подрядных организаций. И помечать компании цветами в зависимости от их работы.

В Петербурге предложили создать рейтинг подрядчиков, которые выполняют работы и оказывают услуги по государственным контрактам. С идеей делить подрядные организации по цветам выступили специалисты Комитета по строительству. Они предложили использовать цвета светофора: зеленый будет обозначать позитивная репутацию, желтый – необходимость повышенного внимания к работе, а красным пометят проштрафившихся предпринимателей.

Как сообщают представители вице-губернатора Игоря Албина, в рейтинге будут учитывать данные о состоянии объектов строительства, выполнении контрактных условий. В зачет пойдут качество проектно-сметной документации, наличие ресурсов, обеспечение качества строительных работ и другие. Каждый критерий будет иметь свой весомый коэффициент.

Обновлять данные будут каждый месяц. Всего в нем будет 50 организаций.

Теги: игорь албин , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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