В Смольном предложили общаться с молодежью через радио, а не на митингах

Зампред комитета по законности заметил на слушаниях в ЗакСе, что для общения с аудиторией, в том числе молодежью, не нужно проводить митинги. Для этого есть интернет и радио.

На слушаниях в законодательном собрании обсудили согласование митингов в Петербурге. Заместитель председателя комитета по законности, правопорядку и безопасности Валерий Белоцерковский заявил, что не было ни одного случая, когда при отказе организаторам митинга не предлагали бы альтернативные площадки.

При этом чиновник согласился, что все четыре гайд-парка, действующие в городе на данное время, находятся в достаточно отдаленных местах. Но он считает, что хорошая транспортная доступность позволяет доехать не только до окраины города, но и Ленобласти. При этом представитель комитета сказал, что они заботятся не об организаторах митингов, а об обычных жителях.

Белоцерковский добавил, что ради интересных идей можно проехать и на окраину. При этом, отметил он. Сейчас есть другие площадки для общения с аудиторией, в том числе с молодежью, - интернет и радио.