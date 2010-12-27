В Петербурге для пассажиров будет доступно метро в праздничные ночи

В Петербурге ночью будет работать метрополитен и некоторые автобусы.

В Петербурге комитет по транспорту сообщил, что работа метрополитена в новогодние праздники будет проводится с часу до 5 часов утра 1 января, 7 января, на Пасху, 2 мая, 10 мая, а также в Ночь музеев, на День города и в праздник "Алые паруса". Кроме того, по городу будут курсировать ночные автобусы.

Данное распоряжение чиновников было опубликовано 12 декабря на официальном сайте Смольного. Стоит отметить, что там же уточняется, что по выходным с часу ночи до 3 утра между "Спортивной" и "Адмиралтейской" будет следовать поезд с интервалом в 20 минут. Период курсирования - с 30 апреля по 15 ноября 2018 года.

"Пассажиравтотранс" также обещает обеспечить движение автобусов в праздничные даты с 00.00 до 06.00 утра с интервалом в полчаса. Маршруты движения: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.