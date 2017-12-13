Смольный доверил работы на Троицком мосту "Стройинвесту"

Ремонтные работы на Троицком мосту будет выполнять "Стройинвест".

Смольный выбрал подрядчика, который будет отстраивать Троицкий мост. Выиграла конкурс компания “Стройинвест”. Информацию предоставили сотрудники ведомства на официальном сайте государственных заказов.

Стоимость сделки составила более 27 миллионов рублей. “Стройинвесту” придется устранить на подвесной конструкции колейность, заново нанести разметку и положить новый асфальт. Окончание мероприятий по восстановлению запланировано на середину октября. Особое внимание будет уделено сохранению объекта культурного наследия: первое подобие моста на данном участке открыто в 1803 году. К 1903 году там установили постоянную переправу. За работами будут следить в КГИОПе.

Ранее предприятие “Стройинвест” занималась ремонтом Трехмостья, а также набережных Ждановки, Черной речки и Мойки. Соперник фирмы - компания “Ординар” не предложил понизить начальную цену работ. “Стройинвест” также не уменьшил стоимость оплаты.

