Смольный хочет расторгнуть контракт "Терра Нова" по намыву Васильевского острова

Правительство Санкт-Петербурга совещается по поводу расторжения контракта с "Терра Нова", которая не выполняет обязательства в срок.

Вице-губернатор Игорь Албин поделился планами правительства расторгнуть контракт с компанией “Терра Нова”. Организация занимается намывом территории Васильевского острова. Однако, Смольный не доволен результатами работы организации. Данный вопрос обсуждался во время заседания днем 22 марта. В обсуждении принимали участие сотрудники Комитетов, застройщики, инвесторы и администрация Василеостровского района.

Представители профильных комитетов рассказали, что организация значительно отстает от намеченного графика. Работы должны быть закончены к июню 2019 года, но уже сейчас понятно, что сроки придется передвинуть на более поздний период.

Недовольство чиновников также вызывает процесс создания социальной инфраструктуры. “Терра Нова” по договору должна построить жилые комплексы на 60 тысяч человек, 18 детских заведений, 9 школ, две поликлиники, больницу и два спортивных объекта. В апреле 2017 года произошел нормативный пересчет. Из-за градостроительного планирования, компания должна была увеличить количество социальных объектов из расчета на дополнительные четыре тысячи петербуржцев. Однако, руководство организации решило не учитывать увеличение численности населения в собственном строительстве.

В ходе совещания выяснилось, что создание дорожной инфраструктуры обойдется в три миллиарда рублей. Правительство планирует подать заявку на денежные вливания из городского бюджета. Игорь Албин потребовал от ответственных лиц в течение двух дней разработать варианты решений вышеперечисленных проблем. Также специалисты анализируют последствия возможного расторжения контракта с “Терра Новой”.

