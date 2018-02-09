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Смольный поддержал предложение возбудить уголовное дело за разрушение особняка Веге

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Депутаты просят начать уголовное дело в отношении собственника, причастного к разрушению памятника архитектуры на Октябрьской набережной.

Представители Комитета по охрана мамятников исторического значения поддержали  инициативу обратиться в ГУ МВД за возбуждением уголовного дела в отношении собственника дома Веге.
 
Напомним, что ранее депутат Алексей Ковалев просил призвать к ответственности владельца особняка Веге на Октябрьской набережной. Обращение с просьбой чиновник направил главе соответствующего ведомства по региону Сергею Умнову. 
 
В настоящее время здание принадлежит компании “Пигмент”.Историческая постройка 1890-го года находится в разрушающемся состоянии. Согласно закону, собственник обязан обеспечить сохранение памятника архитектуры, однако, никаких мер в данном направлении не принимается. Организация неоднократно платила административные штрафы за отсутствие усилий по реставрации особняка. Теперь Смольный предлагает назначить виновным уголовное наказание.
 
Также специалисты проведут строительно-архитектурную экспертизу, чтобы установить причины неудовлетворительного состояния дома. 
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Теги: веге , особняк , смольный , собственник , суд , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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