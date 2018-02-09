Смольный поддержал предложение возбудить уголовное дело за разрушение особняка Веге

Депутаты просят начать уголовное дело в отношении собственника, причастного к разрушению памятника архитектуры на Октябрьской набережной.

Представители Комитета по охрана мамятников исторического значения поддержали инициативу обратиться в ГУ МВД за возбуждением уголовного дела в отношении собственника дома Веге.

Напомним, что ранее депутат Алексей Ковалев просил призвать к ответственности владельца особняка Веге на Октябрьской набережной. Обращение с просьбой чиновник направил главе соответствующего ведомства по региону Сергею Умнову.

В настоящее время здание принадлежит компании “Пигмент”.Историческая постройка 1890-го года находится в разрушающемся состоянии. Согласно закону, собственник обязан обеспечить сохранение памятника архитектуры, однако, никаких мер в данном направлении не принимается. Организация неоднократно платила административные штрафы за отсутствие усилий по реставрации особняка. Теперь Смольный предлагает назначить виновным уголовное наказание.

Также специалисты проведут строительно-архитектурную экспертизу, чтобы установить причины неудовлетворительного состояния дома.