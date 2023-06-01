Водитель эвакуатора погиб в ДТП с грузовиком на трассе "Нарва"

54-летний мужчина за рулём большегруза не справился с управлением и совершил выезд встречную полосу.

В ночь на четверг, 1 июня, на трассе "Нарва" в Ленобласти случилось смертельное ДТП. Подробности приводит пресс-служба регионального Главка.

Как уточняется, на 62-ом км дороги примерно в 2:30 54-летний мужчина за рулём грузовика с прицепом Scania не справился с управлением и совершил выезд встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором "Газель NEXT" под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии водитель эвакуатора скончался на месте. Причина, по которой большегруз выехал на встречную полосу, пока неизвестна. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП ЧП Волосово | Волосовский район