Стала известна причина смертельного ДТП на Московском шоссе

Установлено, что 25-летний водитель Lada Vesta неправильно рассчитал дистанцию.

Накануне у №50 по Московскому шоссе произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобилей Газель и Lada вторая машина перевернулась, а её водитель погиб на месте. Причины произошедшего стали известны Piter.TV.

Авария произошла в связи с тем, что 25-летний водитель Lada неправильно выбрал дистанцию и врезался в двигающийся в попутном направлении ГАЗ Валдай, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате водитель Lada вылетел через лобовое стекло и скончался на месте от полученных травм. Погибший привлекался к ответственности за нарушение ПДД 22 раза за 2022 год.

Ранее мы сообщили о том, что на Колокольной машина вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Миша Козлов)