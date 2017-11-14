Смертельная схватка тарантула и осы-убийцы сняли на видео

В сети появилось видео битвы между смертельно опасными насекомыми.

В интернете опубликовали интересное видео с битвой ядовитых насекомых. На опубликованных кадрах тарантул и оса-убийца дерутся не на жизнь, а на смерть. Интересно наблюдать за тактикой осы. Она ходит кругами вокруг соперника, постепенно сужая круг. В один из моментов оса и вовсе приближается к тарантулу, ложится на спинку и заползает под брюшко тарантула, пытаясь дотянуться до жертвы жалом.

Схватка продолжается каких-то 3 минуты и оканчивается поражением более крупного тарантула.

Тарантул

Это род ядовитых пауков, обитающих в засушливых пустынях и степях. Они питаются в основном крупными насекомыми: гусеницами, жужелицами, медведками, сверчками, тараканами, жуками и т. д. Паук подстерегает жертву, сидя в своей норке или свободно перемещаясь по поверхности. Нападая, парализует или убивает ядом.

Оса-убийца

Это одна из многих разновидностей осы. Она охотится на пауков. Но, что самое любопытное, она не убивает противника, а 2-3 уколами парализует жертву. Далее она тащит его в свою норку и откладывает на него яйцо. Из яйца вылупится личинка и начнет не торопясь, со вкусом, поедать живого тарантула, причем поедать будет аккуратно, чтобы не задеть жизненно важных органов - иначе провизия погибнет и испортится.

Видео: YouTube/1 vps

Фото: свободные источники