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Великобритания: Агрессивный огромный паук со светящимися челюстями попал на видео

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мужчина в офисе в стене обнаружил нору с огромными пауками.

Огромного паука со светящимися челюстями британец снял на видео.

Сообщается, что Chris Brown (житель графства Уилтшир в Великобритании)  обнаружил в стене своего офиса небольшое отверстие обвитое обильно паутиной. Крис взял шпажку и поднес ее к норке. На "приманку" из норы вылез 3-сантиметровый паук и вцепился в палочку. У паука были светящиеся зеленые челюсти. По словам мужчины, в норе было еще несколько особей пауков.

Вероятно, это погребной паук ((Segestria florentia). Его укусы не смертельны человеку, но могут вызвать паралич и другие неприятности.

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Видео: YouTube/Viral Press

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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