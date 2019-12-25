Садово-парковые предприятия Петербурга готовятся к штормовому ветру

Во второй половине дня 13-го сентября ожидается ухудшение погоды.

Комитет по благоустройству переводит подведомственные предприятия в режим повышенной готовности из-за приближающегося шторма 13-го сентября.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В связи с этим службы должны быть готовы к тому, что придется ликвидировать последствия непогоды, в частности, убирать упавшие ветки и деревья.

Всего в понедельник на улицах работают 460 единиц техники и почти 1000 работников ручного труда дорожных предприятий. Еще 860 работников трудится в садово-парковых зонах.



При ухудшении погоды стоит воздержаться от прогулок в парках, садах и скверах, а также не парковать машины под деревьями.

На погоду в Петербурге оказывает влияние циклон "Кийан".

Фото: Piter.TV