С начала года в Ленобласти было зарегистрировано 75 случаев кори

Среди заражённых оказалось 56 детей.

Со 2 февраля 2023 года в Ленобласти было зарегистрировано 75 случаев кори, 74 из которых подтверждены лабораторно. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора 47-ого региона.

В числе заражённых также оказались 56 детей, причём 45 несовершеннолетних не получили своевременную вакцину, а родители 27-ми из них и вовсе отказались от прививки.

Заражения подтверждены в Киришском, Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах. Последний случай приходится на 22 марта, больной находился в Киришском районе. Из всех зарегистрированных случаев 7 были признаны завозными.

По состоянию на среду, 26 апреля, в Ленобласти активные очаги кори в регионе отсутствовали.

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Фото: Piter.TV