С начала года в Ленобласти было зарегистрировано 75 случаев кори

Со 2 февраля 2023 года в Ленобласти было зарегистрировано 75 случаев кори, 74 из которых подтверждены лабораторно. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора 47-ого региона.
В числе заражённых также оказались 56 детей, причём 45 несовершеннолетних не получили своевременную вакцину, а родители 27-ми из них и вовсе отказались от прививки.
Заражения подтверждены в Киришском, Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах. Последний случай приходится на 22 марта, больной находился в Киришском районе. Из всех зарегистрированных случаев 7 были признаны завозными.
По состоянию на среду, 26 апреля, в Ленобласти активные очаги кори в регионе отсутствовали.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все