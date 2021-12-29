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Сложности с поиском работы по профессии испытывают 65% жителей Петербурга
Сегодня, 10:26
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Сложности с поиском работы по профессии испытывают 65% жителей Петербурга

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Сложнее всего найти работу юристам.

Более половины жителей Ленобласти (60%) и Петербурга (65%) считают, что им будет достаточно сложно найти работу по их специальности. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

32% респондентов из Ленобласти и 34% из Петербурга, которые сейчас ищут работу, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. При этом процент тех, кто позитивно оценивает свои шансы, достаточно велик: 62% и 61%, соответственно. 

Сложности с поиском работы отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Легче всего найти работу специалистам из сферы продаж, строительства / недвижимости.

Фото: Pexels, hh.ru

Теги: аналитика, поиск работы, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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