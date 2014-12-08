Словакия на Совете ЕС намерена попросить передать стране излишки вакцин

Словакия на Совете Евросоюза намерена попросить передать стране излишки вакцин. Об этом журналистам во время прибытия в Брюссель на заседание сообщил глава внешнеполитического ведомства Иван Корчок. Чиновник уточнил, что будет обращаться к партнерам по ЕС с просьбой передать Братиславе излишки вакцин от COVID-19, так как в стране складывается трагическая эпидемиологическая обстановка.
В республике фиксируется наибольшее число смертей. Я попрошу коллег на встрече, чтобы их страны передали излишки вакцин Словакии. Словакия в ней нуждается более всех государств-членов ЕС.
Иван Корчок, глава МИД Словакии
Корчок заметил, что нехватка вакцин в Словакии приведет к тому, что резко возрастет количество людей, которые заразились британским штаммом коронавируса. Именно он сейчас активно распространяется по территории республики.
Словацкий премьер-министр настаивает на скорейшей покупке страной "Спутника V".
Фото: Pixabay.com, European Comission
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