Эксперт: слова иранского министра о возможном выходе России из ОПЕК+ могут вызвать рост цен на нефть

Специалисты считают, что иранские представители заявили о возможном выходе России из ОПЕК+ из-за политических мотивов.

Эксперты прокомментировали возможный выход России из международного соглашения ОПЕК+. По мнению старшего научного сотрудника Института Экономики Ран Ивана Капитонова, иранский министр сообщил об этом, преследуя не экономические, а политические цели. Такие сведения предоставило “ФБА. Экономика сегодня”.

Напомним, что недавно иностранный политик рассказал о том, что с большой вероятностью Россия покинет ОПЕК+ из-за незаинтересованности. Действующее соглашение с нашим государством предусмотрено до конца 2018 года. После этого - перспективы сотрудничества представляются расплывчатыми для зарубежных коллег.

Россия может выйти из него, так как мало привержена оставаться в нем до конца этого года Бижан Намдар Зангане, глава министерства нефти Ирана

Напомним, что Россия вместе с Саудовской Аравией являются основными участниками сделки. Именно эти два государства сокращают наибольшие объемы по добыче ископаемых. По сравнению с октябрем 2016 года, в РФ количество добытых баррелей нефти уменьшилось на 300 единиц. Министр энергетики Александр Новак заметил, что в ближайшее время экономическая политика страны по данному вопросу может быть скорректирована.

Изначально Россия выступила в соглашение из-за действующей регуляторной функции: она помогала контролировать уровень цен на нефть. Пока данная задача выполняется, России будет выгодно участвовать в ОПЕКе+.

России выгоден этот формат еще и потому, что мы занимаем в нем руководящую позицию, что дает достигать договоренностей с теми странами, которые в принципе были далеки от участия в ОПЕК+. Вероятна возможность, что ОПЕК+ будет сохранен в дальнейшем. Ивана Капитонов, ст.науч.сотрудник Института РАН

Эксперт добавил, что заявление иранского чиновника - некорректно и неэтично. Иранской стороне не очень выгодно соглашение ОПЕКа+. Высказывания о возможном выходе России из соглашения могут повлиять на цены не в лучшую сторону.