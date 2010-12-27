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Сломанные двери поезда на "Владимирской" стали причиной большого затора на станции
Сегодня, 19:17
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TretyakovaS
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Сломанные двери поезда на "Владимирской" стали причиной большого затора на станции

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о том, что на станции красной линии "Владимирская" сломанные двери породили огромный затор на станции.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на станции 1 линии "Владимирская" огромный затор из пассажиров. Причина - сломанная дверь одного из вагонов поезда.

Пользователи группы также обратили внимание на огромную вмятину на вагоне. По словам некоторых интернет-пользователей, двери сломал кто-то из пассажиров.

На момент публикации в группе время ожидания на станции составило 7 минут.


Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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