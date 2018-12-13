Слепаков написал "Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика Окаянного"

Шоумен с иронией прокомментировал реакцию россиян на расставание пары.

Расставание американского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк стало одной из самых обсуждаемых тем в мире. Особенный интерес к ней проявили россияне — они завалили Instagram Леди Гаги, которую считают разлучницей, массой сообщений. Причем российские юзеры не только критикуют певицу, но и делятся жизненными лайфхаками.

Не остался безучастным к этой истории и резидент Comedy Club Семен Слепаков. Он посвятил расставанию одной из самых красивых голливудских пар свое новое творение, которое было опубликовано в нескольких частях и получило название "Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика Окаянного".

В своем произведении бывший КВНщик в ироничной форме сокрушается, как много напастей терзает страну, и как мало у россиян осталось поводов для гордости "День Победы да полет Гагарина". Однако было не все так мрачно, ведь Ирина Шейк "заполучила себе Брэдлика, ихнего плейбоя голливудского". Но Гага решила действовать хитростью и, "подло прикинувшись кантри-певицей", увела Брэдли Купера, пока Ирина Шейк "дома по хозяйству управлялася".

Тут на защиту модели встала вся российская общественность, "в инстаграм попер народ всем скопищем, на аккаунт Гагин, тот, что с галочкой". И тогда испугалась "Гага окаянная" и взмолилась, и покаялась. А "Брэдлик прибежал к Иришке в горницу, все назад просился, в ножки кланялся". Но, по версии Слепакова, супермодель выгнала бывшего возлюбленного, который напился "до синих чертиков" и под утро встретился с "Криштианою".

Фото: Instagram / slepakovsemyon