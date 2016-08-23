Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Cаммит ЕАЭС пройдёт в Петербурге‍ в конце 2018 года
Сегодня, 7:56
0
lesjasap
439

Cаммит ЕАЭС пройдёт в Петербурге‍ в конце 2018 года

0
 
 

Событие запланировано на конец ноября - начало декабря.

В конце 2018 года Санкт-Петербург станет организатором ЕАЭС. Мероприятие должно состояться в ноябре - начале декабря Об этом заявил президент России Владимир путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел днем 14 мая в Сочи.

Право председательствовать в 2018 году передано России. На следующий год эта почетная роль перейдет к Армении. 

Напомним, что в Экономическом евразийском союзе участвуют также Казахстан, Киргизия и Белоруссия. В первый раз статус государственного наблюдателя получила Молдавия. Коалиция действует в течение трех лет. Она основана на базе Таможенного союза и объединена Единым экономическим пространством. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: еаэс , саммит
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5